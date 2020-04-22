Дорогие читатели!

В непростое время пандемии и карантинных мер каждый из нас сталкивается с трудностями. Если вы хотите рассказать, как пандемия повлияла на вас и вашу семью, образ жизни, работу и доходы, какая помощь вам нужнее всего сейчас, пожалуйста, заполните форму опроса по ссылке в конце текста.

Вы можете заполнить форму анонимно или указать своё имя и контакты для связи. Для этого не потребуется много времени. Мы соберём ваши рассказы и опубликуем некоторые из них.