Дорогие читатели!
В непростое время пандемии и карантинных мер каждый из нас сталкивается с трудностями. Если вы хотите рассказать, как пандемия повлияла на вас и вашу семью, образ жизни, работу и доходы, какая помощь вам нужнее всего сейчас, пожалуйста, заполните форму опроса по ссылке в конце текста.
Вы можете заполнить форму анонимно или указать своё имя и контакты для связи. Для этого не потребуется много времени. Мы соберём ваши рассказы и опубликуем некоторые из них.
外人
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•C•A•P•T•A•I•N•
Карантин привел нас к банкротству. особенно когда везде все дорого, высокие цены, и мизерные зарплаты.
外人
•C•A•P•T•A•I•N•, соглашусь с Вами на все 100%..