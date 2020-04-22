Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по реформированию порядка постоянной прописки и учета по месту проживания». В документе подчеркивается, что он ставит целью обеспечить гарантии прав и свобод граждан Узбекистана на передвижение по стране.

В январе в послании парламенту глава государства призвал реформировать систему прописки, назвав ее кандалами на ногах граждан. О том, какие ожидаются изменения, стало известно в начале апреля, когда проект поправок в законодательство был опубликован для обсуждения.

Указом, разработанным «с учетом мнений широкой общественности», одобрены предложения палат Олий Мажлиса и Кабинета Министров и Министерства внутренних дел о поэтапном переходе от системы постоянной прописки разрешительного характера к уведомительной системе регистрации.

На первом этапе реформы запланированы следующие изменения:

замена понятий «постоянная прописка» и «учет по месту проживания» понятиями «регистрация по постоянному месту жительства» и «регистрация по временному месту жительства» ;

создание возможности для постоянной регистрации родственников по первой и второй линии не только по адресу постоянного проживания владельца недвижимости, но и по другим адресам, где имеется принадлежащая ему недвижимость;

отмена требования совместного проживания супругов в течение одного года после заключения брака для получения регистрации по постоянному месту жительства и положения об аннулировании этой регистрации при расторжении брака в течение года;

регистрация лиц, взятых на воспитание в семью (патронат), по адресу постоянного жительства их названных родителей;

предоставление возможности гражданам, ранее постоянно прописанным в Ташкенте и Ташкентской области, при возвращении в столицу и область вновь получить регистрацию по постоянному месту жительства без каких-либо ограничений;

отмена ограничения срока регистрации по постоянному месту жительства граждан, избранных, назначенных и утвержденных на соответствующие должности, а также высококвалифицированных специалистов, приглашенных на работу в государственные организации республиканского значения, периодом, в течение которого они занимают должность;

введение возможности регистрации по постоянному месту жительства в Ташкенте и Ташкентской области специалистов, в течение пяти лет непрерывно работавших в государственных организациях (за исключением технического, обслуживающего и производственного персонала );

отмена повышенной ставки государственной пошлины для случаев продажи новой недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области гражданами Узбекистана, постоянно зарегистрированными в других регионах, которая приобретена менее трех лет назад.

Кабинету Министров поручено в недельный срок внести в Законодательную палату парламента проект закона, предусматривающий указанные выше изменения.

С 1 сентября 2020 года вводится порядок, согласно которому:

срок нахождения граждан Узбекистана в Ташкенте и Ташкентской области без постоянной или временной регистрации продлевается с 10 до 15 дней;

оформление регистрации по постоянному или временному месту жительства осуществляется в течение 1 дня (сейчас — 3 дня);

отменяется порядок выписки граждан Узбекистана из предыдущего места постоянной регистрации при регистрации по новому постоянному месту жительства;

отменяется практика проставления штампа о регистрации по постоянному месту жительства в паспорте гражданина Узбекистана, домовой книге или карточке квартиры;

отменяется требование посещения отдела по делам обороны для военнообязанных с целью постановки или снятия с воинского учета при регистрации по постоянному месту жительства.

Документом устанавливается, что новорожденные дети будут получать регистрацию по постоянному месту жительства отца или матери через межведомственную автоматизированную систему при оформлении свидетельства о рождении в органе ЗАГС.

Указом также определено, что проживание граждан, прописанных в Каракалпакстане, областях и Ташкенте по адресу, отличающемуся от адреса регистрации в этих регионах, не считается нарушением паспортного режима, т. е. регистрироваться по адресу временного проживания в этом же регионе не нужно.

Кроме того, установлено, что при нарушении порядка регистрации по постоянному или временному месту жительства не является основанием для выдворения гражданина из той или иной территории или адреса.

Процессы, связанные с регистрацией граждан по месту жительства, будут осуществляться посредством межведомственного электронного взаимодействия на основе принципа «одно окно» через автоматизированную информационную систему МВД «Манзил» («Адрес»). Для Ташкента она начнет работать с 1 сентября текущего года, для других регионов — с 1 января 2021 года.

Указом предписано внедрить возможность регистрации граждан Узбекистана по постоянному и временному месту жительства через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Указом всем задействованным министерствам и ведомствам поручено оцифровать и интегрировать свои базы данных (воинский учет, архив ЗАГС, сведения об опеке и попечительстве, национальная система труда, документы об аренде жилья, реестр адресов недвижимости, судебная информация) в систему «Манзил».

Национальному агентству проектного управления при президенте совместно с Министерством по развитию ИТ и коммуникаций поручено в течение двух недель подготовить проект постановления правительства о внедрении способов идентификации граждан, альтернативных электронной цифровой подписи, например, по номеру мобильного телефона.

Указом поручено в трехмесячный срок разработать предложение об оказании гражданам, зарегистрированным по временному месту жительства, всех государственных услуг и других административных процедур, которые оказываются по месту постоянной регистрации.

МВД поручено в течение месяца запустить на своем сайте страницу для обсуждения предложений граждан по вопросам реализации указа президента и при необходимости совершенствовать систему межведомственного взаимодействия.

В течение трех месяцев планируется разработать предложения по совершенствованию системы определения нарушений паспортного режима.

Кроме того, в двухмесячный срок должны быть подготовлены предложения по изменению системы регистрации лиц без гражданства и иностранных граждан.

Напомним, с 1 апреля для граждан Узбекистана не требуется наличие регистрации по постоянному месту жительства в Ташкенте или Ташкентской области для приобретения здесь недвижимости.