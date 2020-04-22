На конец 2019 года 135 миллионов человек в 55 странах и территориях страдали от острой формы отсутствия продовольственной безопасности, говорится в ежегодном Глобальном докладе о продовольственных кризисах, опубликованном ФАО.

Кроме того, в этих странах 75 миллионов детей имели задержку роста и 17 миллионов — страдали от истощения.

Это самый высокий уровень острой формы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценности питания, зарегистрированный с момента издания первого доклада в 2017 году.

Около 183 миллионов человек в 47 странах находятся на грани острого голода и под угрозой перехода в категорию критических или хуже условии при наличии потрясений или фактора стресса, как, например, пандемия COVID-19.

Более половины (73 миллиона) из 135 миллионов человек, попавших в охват доклада, проживают в Африке, 43 миллиона — на Ближнем Востоке и в Азии, 18,5 миллиона — жители Латинской Америки и Карибского бассейна.

Основными движущими факторами стали конфликты, экстремальные погодные явления и экономические неурядицы, отмечается в докладе.

Эти причины, а также отсутствие доступа к калорийному и разнообразному питанию, безопасной воде, санитарии и здравоохранению будут и впредь приводить к высоким уровням недоедания среди детей, в то время как пандемия COVID-19 может перегрузить системы здравоохранения.

Пандемия может нанести серьезный ущерб источникам дохода людей и продовольственной безопасности, особенно в нестабильных условиях и, в частности, для наиболее уязвимых слоев населения, работающих в неформальном сельскохозяйственном и несельскохозяйственном секторах. Глобальная рецессия в значительной степени нарушит цепочки поставок продовольствия, подчеркивается в докладе.

Авторы исследования также отмечают, что вспышка коронавируса может создать условия для социальных и политических волнений, особенно в странах, наиболее уязвимых для продовольственного кризиса.

«Неопределенность последствий пандемии в сочетании с ограничениями на передвижение, ростом безработицы, ограниченным доступом к продовольствию и разрушением и без того скудных средств к существованию может вызвать недовольство, разжечь насилие и конфликты», — говорится в докладе.

Эксперты призвали страны принять предупреждающие меры уже сейчас, чтобы сохранить источники дохода уязвимых слоев населения и агропродовольственные системы для защиты поставок продуктов питания.