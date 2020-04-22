Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 22 апреля прошло видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения занятости и сохранению доходов населения, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отметил президент, в результате карантина в стране значительно сократились объемы производства и оказания услуг на 196 тысячах предприятий и выросло число безработных. Налоговые поступления за 20 дней апреля снизились на 30−40% в ряде областей, а в некоторых районах и городах — более чем на 50%.

Двумя постановлениями, принятыми месяц назад, число семей с детьми, которым положены пособия и материальная помощь, было увеличено с 595 тысяч до 655 тысяч, или на 60 тысяч. Продлены сроки выплат по кредитам населения на 3,26 трлн сумов. В период карантина за счет Фонда содействия занятости и Фонда общественных работ обеспечена занятость 141,8 тысячи безработных, им выплачена заработная плата на 43,225 млрд сумов. Центры координации спонсорской деятельности раздали продукты питания и санитарно-гигиенические товары 219 тысячам семей.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что этим нельзя ограничиваться, и нужны дополнительные меры по обеспечению занятости и социальной защите нуждающихся семей. На совещании был обсужден вопрос материальной поддержки граждан, оставшихся без работы в результате карантинных ограничений.

Президент отметил, что предпринимателям и фермерам следует помогать бедным семьям занятию хозяйством на приусадебных участках, выделять наделы в своих землях для повторных культур и содействовать надомному труду. Государство предоставит таким субъектам отсрочку или рассрочку по налогам либо кредиты.

Для организации этих мероприятий будет создан оперативный штаб Министерства экономического развития и сокращения бедности и Государственного налогового комитета по координации деятельности министерств и хокимиятов.

Президент дал указания по составлению точного списка оставшихся без работы и нуждающихся в помощи граждан по районам и городам, а также адресной организации работ в рамках общенародного движения «Доброта и поддержка».

Он отметил необходимость трудоустройства людей, которые были безработными и до карантина и зависели от ежедневного заработка. Указано на возможность создания 14 тысяч рабочих мест за счет организации сельскохозяйственных кооперативов и домашних теплиц. Поставлена задача охватить сезонными работами 110 тысяч человек, общественными работами — 167 тысяч.

Особое внимание на совещании было уделено вопросам развития сферы оказания услуг. В настоящее время остановили деятельность или значительно потеряли в выручке 13 тысяч предприятий общего питания, 45 тысяч предприятий торговли, 19 тысяч сервисных и 7000 транспортных предприятий.

В условиях карантина можно нормализовать деятельность минимум 70% этих предприятий, наладив доставку продуктов питания и товаров, организацию передвижной торговли и услуг. Вместе с тем возможно возобновление услуг по приему платежей, страхования и микрокредитования со строгим соблюдением требований карантина. Президент поручил Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом создать условия для субъектов предпринимательства, оказывающих услуги по доставке.

Другой вопрос, затронутый на совещании, — создание удобной и простой правовой системы для поддержки и легализации деятельности самозанятых людей. С сентября прошлого года была начата выдача временных трудовых свидетельств самозанятым, но, как признал президент, это не дает должного результата.

Сегодня самозанятым гражданам разрешено заниматься 85 видами деятельности. Глава государства поручил расширить этот перечень и разрешить все виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством. Кроме того, будет внедрен механизм уведомительной регистрации самозанятых.

Шавкат Мирзиёев указал на большой потенциал в сфере ремесленничества, за счет которого сегодня зарабатывают более 25 тысяч ремесленников. Он дал поручения по организации дистанционных учебных курсов, обучению ремеслам молодежи и женщин, популяризации через телевидение опыта мастеров. Планируется создать онлайн-платформу для сбыта ремесленнических изделий за рубежом.

Отдельно президент остановился на расширении условий для работы через интернет. Многие молодые люди оказывают услуги дизайна, перевода, программирования, рекламы, репетиторства и в других направлениях через интернет, отметил он. Фрилансеры сталкиваются с рядом препятствий при дистанционном открытии счета в банке и приеме платежей, из-за чего их расходы увеличиваются в два-три раза.

Президент поручил внедрить льготы и преференции для таких работников, содействовать обучению молодежи зарабатывать интеллектуальным трудом через интернет, а также внедрять в стране популярные зарубежные платежные системы.