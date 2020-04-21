Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан, сообщило РИА Новости.

«Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о приостановке иммиграции в США!», — написал он в Twitter. Подробностей он не привел.

США лидируют по количеству заболевших коронавирусом — 787,3 тысячи человек к утру 21 апреля. Ранее Дональд Трамп сообщил о приостановке финансирования Соединенными Штатами Всемирной организации здравоохранения.