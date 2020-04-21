Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 20 апреля отметил негативное влияние карантина, введенного из-за коронавируса, на экономику и социальную сферу страны. Отрывки речи главы государства транслировал телеканал «Узбекистан 24».

«Мы продлили карантин до 10 мая. Это связано с тем, что все еще есть угроза», — отметил президент. Строгие ограничения введены во всех регионах страны, даже в тех, где число выявленных случаев карантина невелико.

«Число случаев коронавируса в Навои составляет 2, Джизаке — 3, Кашкадарье — 6, Сырдарье — 7. Несмотря на это, многие предприятия в этих областях приостановили работу или работают не в полную мощность. Почему я это говорю? Мы все видим, как это негативно влияет на экономику и социальную сферу, то есть жизнь населения… За последнюю неделю налоговые поступления в Навои снизились на 11 млрд сумов, Джизаке — на 15 млрд сумов, Кашкадарье — на 22 млрд сумов, Сырдарье — 12 млрд сумов», — сообщил Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что многие государства поэтапно смягчают карантинные ограничения, чтобы экономическая жизнь не останавливалась. Он поручил Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом поэтапно смягчить карантинные ограничения в областях, районах и городах, в которых не были выявлены случаи коронавируса или эпидемиологическая обстановка улучшилась.

«Прошел месяц с введения карантина, и в некоторых районах этого заболевания нет, слава Богу. Поэтому пришло время принять меры по смягчению карантинных ограничений в регионах, но только с умом», — отметил президент.

По его словам, условно в Кургантепинском районе хоким области и хоким района должны провести заседание кенгаша народных депутатов и решить, какие предприятия могут возобновить работу с соблюдением санитарных правил.

«Мы еще должны кормить людей. Мы живем в очень сложное время… Мы должны принять все меры, чтобы [обеспечить] людей зарплатой», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент заявил, что нужно рассмотреть, какие карантинные меры нужно принять, чтобы потом можно было привлечь людей на работу.

«С сегодняшнего дня ответственность возрастет вдвое. Это связано с жизнями людей. Поэтому каждое разрешение [на возобновление работы предприятия] согласуете с районными кенгашами. Пусть народ сам даст согласие и выразит свое отношение. Если нет, то нет. Если да, то да», — заявил он.