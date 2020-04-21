Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 20 апреля вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер награжден орденом «Дустлик» («Дружбы»).

В документе отмечаются большие заслуги Сирила Мюллера в развитии и всемерном укреплении многопланового и плодотворного сотрудничества Узбекистана с группой Всемирного банка — стратегическим партнером страны в проведении широкомасштабных экономических реформ и реализации программ модернизации приоритетных отраслей республики.

Кроме того, подчеркивается его личный вклад в проведение коренных преобразований в банковско-финансовой, налогово-бюджетной, аграрной и других сферах, практическое содействие в осуществлении крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также активная деятельность по повышению международного авторитета Узбекистана и поддержке инициатив, направленных на укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в регионе Центральной Азии.