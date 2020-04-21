Национальный банк Казахстана изменил условия по снятию наличных денег с банковских счетов юридических лиц, сообщила пресс-служба регулятора.

С 1 июня лимит составит для малого бизнеса — 20 млн тенге в месяц (около 46 тысяч долларов), среднего — 120 млн тенге в месяц (примерно 275 тысяч долларов), крупного — 150 млн тенге в месяц (около 344 тысяч долларов). Превышение предельных размеров обналичивания допускается при предоставлении компаниями обоснования.

Ограничения не касаются индивидуальных предпринимателей, субъектов микропредпринимательства, юридических лиц, осуществляющих закупки сельскохозяйственной продовольственной продукции и занимающихся розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими и медицинскими товарами.

Заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева сообщила, что нововведение направлено на борьбу с теневой экономикой, повышение прозрачности операций, проводимых субъектами бизнеса, а также противодействие отмыванию денег.

«В 2017 году юридические лица сняли с банковских счетов 1,6 трлн тенге, годом позже — 2,4 трлн тенге, в 2019 году — 2,8 трлн тенге. Сумма обналиченных денег растет из года в год. При этом, как указывают сами предприниматели, эти средства идут на то, чтобы платить за те или иные товары и различные услуги. Компании могут проводить такие операции безналичным способом — нет никаких ограничений», — цитирует Дину Галиеву informburo.kz.

Замглавы Нацбанка добавила, что в 2019 году одно юрлицо обналичивало в среднем 9 млн тенге в год, или 747 тысяч тенге в месяц. Вводимые лимиты выше этой суммы.