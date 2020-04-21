Спортсмены по всему миру продолжают тренироваться в условиях карантина, чтобы сохранять свою спортивную форму и быть готовым к старту соревнований. В футбольной школе Junior решили последовать примеру мировых футболистов и подготовили программу обучения для мальчишек. Ведь прогресс ребенка возможен только при непрерывном процессе обучения — это один из главных дидактических принципов.





Процесс обучения стал возможен благодаря собственной ERP-платформе. Для поддержания интереса детей введена система геймификации, и теперь каждый ребенок будет иметь собственную карточку футболиста и сможет соревноваться с товарищами по команде, прокачивая свои скилы.





Индивидуальные видео-уроки и онлайн-тренировки — это хорошая возможность продолжать получать качественные знания и навыки с учетом особенностей каждого ребенка.

Нужно принимать правильные решения для того, чтобы ребенок видел, что нет непреодолимых ситуаций. В любой ситуации нужно действовать рационально и при этом двигаться согласно намеченному плану и траектории.





Получить дополнительную информацию, а также записать ребенка на онлайн-уроки можно по телефону: (+998) 71−200−20−27. А также написав в Telegram по номеру: (+998) 90−935−50−07.

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