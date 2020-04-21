Узбекистан планирует привлечь гранты правительства Японии на закупку необходимого медицинского оборудования для противодействия новому коронавирусу, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Заместителя премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и заместитель премьер-министра, министр финансов Японии Таро Асо в ходе видеоконференции обсудили перспективы сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В ближайшее время будет проработана перспектива привлечения грантовых средств Японии с целью их направления на оснащение медицинских учреждений Узбекистана необходимым оборудованием — аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и полимеразной цепной реакции (ПЦР)», — говорится в сообщении.

Сардор Умурзаков выразил благодарность правительству Японии за ранее предоставленную гуманитарную помощь в виде тест-систем для диагностики коронавируса и противовирусных препаратов.

Ранее главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков рассказывал, что одно устройство ПЦР, используемое для выявления коронавируса, может выполнять 400 анализов за один день. В Узбекистане функционирует более 40 лабораторий ПЦР, и в их ведении количество аппаратов ПЦР может быть максимум около 200.

На прошлой неделе президент поручил Министерству здравоохранения закупить 2300 аппаратов искусственной вентиляции легких за счет 30 млн долларов от Азиатского банка развития и Всемирного банка.