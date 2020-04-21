В Узбекистане временно приостановили деятельность 198969 из 247286 (80%) зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета (ГНК).

Специальная республиканская комиссия продлила ограничительные меры (карантин) до 10 мая. ГНК отмечает, что на первый план после обеспечения национальной безопасности выходят вопросы экономики, стабильная и бесперебойная работа ее отраслей и секторов.

Комитет напоминает, что для налогоплательщиков введены смягчающие меры. Например, продлены сроки по уплате ряда налогов, предоставлено право на отсрочку и рассрочку, снижены налоговые ставки, приостановлены начисления пени и штрафов.

Меры касаются, в том числе и индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами. На период карантина приостанавливается начисление фиксированной суммы налога на доходы физических лиц и социального налога для ИП. Согласно пункту 5 указа президента от 3 апреля, индивидуальным предпринимателям следует лишь уведомить органы государственной налоговой службы о временном приостановлении деятельности.

Сделать это можно удаленно через портал my.soliq.uz, не сдавая при этом свидетельство о государственной регистрации. Для этого создан интерактивный сервис «Отправить уведомление о приостановлении начисления налогов в период карантина».

В апреле этой услугой воспользовались 2400 налогоплательщиков: 1283 уведомления отправлены от ИП Самаркандской области, 542 — Ташкента, 125 — Ташкентской области, 89 — Сырдарьинской области, 80 — Кашкадарьинской области. Фиксированная сумма налога на доход и социальный налог в размере 1,1 млрд сумов им не начислена, отмечает ГНК.

Налоговый комитет рекомендует всем ИП проводить процедуру временного приостановления предпринимательской деятельности удаленно, без посещения налоговых органов или центров государственных услуг.