Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 — не единственный вирус, против которого необходимо принимать меры. Благодаря плановой вакцинации странам удается контролировать распространение ряда инфекционных заболеваний. Руководитель расширенной программы иммунизации и главный специалист Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия (АСЭБ) Дилором Турсунова рассказала «Газете.uz», почему важно продолжить плановую иммунизацию и как она проводится в условиях карантинных ограничений.

Продолжается ли иммунизация в период пандемии коронавируса?

После обнаружения коронавирусной инфекции на территории Узбекистана Министерство здравоохранения совместно с АСЭБ подготовило указательное письмо для всех руководителей лечебно-профилактических учреждений об иммунизации при регистрации COVID-19. Это соответствует недавним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) продолжить плановую иммунизацию во всех странах мира.

Иммунизация против 13 видов инфекционных заболеваний продолжается согласно национальному календарю Узбекистана, утвержденному санитарными нормами и правилами. АСЭБ подготовлена «дорожная карта» о соблюдении всех санитарно-гигиенических норм в пунктах вакцинации. Мониторинг иммунизации проводится онлайн.

В среднем ежемесячно прививаются около 2,5 миллиона детей. Но с 16 марта вакцины получили порядка 2,4 миллиона детей. 8−10% непривитых — это дети, которым дан медицинский отвод, и те, что не смогли приехать по различным причинам.

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом и введенные в связи с ним ограничения, необходимо проводить плановую иммунизацию, чтобы ряд таких управляемых инфекций, как столбняк, дифтерия, полиомиелит, пневмококковая инфекция и другие, не распространялись. Благодаря плановой иммунизации эти инфекции в Узбекистане не регистрируются, за исключением кори.

Особенности иммунизации во время пандемии коронавируса

При разработке «дорожной карты» Минздрав и АСЭБ опирались на руководство Европейского регионального бюро ВОЗ по плановой иммунизации во время пандемии COVID-19 в регионе. В «дорожной карте» указано, что сотрудники всех лечебно-профилактических учреждений страны, которые занимаются иммунизацией, должны работать с родителями, чьи дети получают прививки. В каждом учреждении сделан график получения и проведения профилактических прививок.

Раньше вакцинация проводилась один-два раза в неделю, сейчас — ежедневно. При старом графике в дни иммунизации в коридорах своей очереди ждали 10−20 человек. Во избежание распространения коронавирусной инфекции были приняты меры для устранения скопления людей, поэтому вакцинация проводится ежедневно. Кроме того, родителям назначается дата и время получения вакцины. Таким образом, минимизируется контакт с людьми при посещении медучреждений.

Кабинеты иммунизации организованы не только в семейных и сельских поликлиниках, но и в медицинских пунктах махаллинских сходов граждан, школ и детских садов. Это сделано для удобства населения. Все кабинеты дезинфицируются перед приемом. При выходе на улицу родителям рекомендуется надевать маску не только на себя, но и на своих детей.

Пока детей, переболевших COVID-19 и привлечённых к иммунизации, в Узбекистане не зарегистрировано. Если такие случаи будут обнаружены, необходимо наблюдение за состоянием здоровья детей в течение месяца после выздоровления. И только после получения отрицательных тестов на COVID-19 их можно прививать от других инфекционных заболеваний.

Вакцина против вируса папилломы человека

Осенью 2019 года вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) впервые в Узбекистане получили около 300 тысяч девочек. По плану вторую дозу вакцины, необходимую для защиты организма от вируса, эти же девочки должны были получить в апреле-мае 2020 года. Но в связи с пандемией коронавируса, и следуя рекомендациям ВОЗ было решено перенести получение вакцины. Это допустимо и безопасно.

Согласно рекомендациям специалистов АСЭБ, второй раунд пройдет осенью этого года: 9-летние девочки получат первую дозу вакцины, а 10-летние вместе с ними будут привиты повторно.

Ситуация с корью

АСЭБ проводится противоэпидемическая иммунизация против кори, потому что в стране регистрируются случаи заболеваемости корью в основном среди детей в возрасте до года.





В 2017—2018 году Узбекистан был признан страной, свободной от кори, так как в республике не было завоза этой инфекции. В 2019 году в Узбекистан был завоз кори из соседних стран. В Ташкенте, Самаркандской и Кашкадарьинской областях было зарегистрировано больше всего случаев кори, поэтому проводились противоэпидемические мероприятия и внеплановая вакцинация.

Сейчас единичные случаи кори зарегистрированы в Ташкенте, Самарканде и Ташкентской области. Заболеваемость также наблюдается в Ферганской и Сурхандарьинской областях.

Предпринимаемые меры против COVID-19 положительно отразились на эпидемиологической ситуации по кори. Но это не значит, что в Узбекистане кори нет. Если появится и накопится восприимчивый контингент, может возникнуть повторная вспышка и увеличиться регистрация. Поэтому в очагах обнаружения инфекции проводится вакцинация, источник локализуется.

Почему важно продолжить иммунизацию?

Помимо COVID-19, есть много других видов микробов и вирусов, против которых долгое время ведется борьба методом иммунизации. Например, в Узбекистане проводится вакцинация против онкогенного вируса гепатита В. Благодаря вакцинации среди детей до 18 лет нет заболеваемости этой инфекцией.

Почти 20 лет на территории страны не регистрируется дифтерия. Но носительство существует, и дети, не получившие вакцину, уязвимы, потому что у них нет иммунитета. Или столбняк, который образует споры, существует в окружающей среде. Он не ликвидирован, не элиминирован. Никто не гарантирует, что непривитые дети не заболеют им.

Для профилактики управляемых инфекций вакцинация должна проводиться согласно календарю. Если остановить вакцинацию, увеличится регистрация предотвратимых инфекционных заболеваний, и это отразится на состоянии здоровья наших детей.

По вопросам иммунизации граждане могут обратиться в Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия по номерам 71−276−40−71 и 90−359−45−94. С информацией о вакцинации в Узбекистане также можно ознакомиться на официальном сайте Privivki.uz.