Стоимость ближайшего фьючерса на североамериканскую нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Как сообщают «Ведомости», сначала североамериканская нефть WTI с поставками в мае подешевела до 0,01 долларов за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). Это произошло по состоянию на 22:57 (по ташкентскому времени). А затем цена ушла на отрицательную территорию, обвалившись на более 300% — до минус 39,44 долларов за баррель. На сырьевом рынке не осталось покупателей -продавцам нефти пришлось доплачивать покупателям, лишь бы они забрали сырье.

Речь идет о падении цен только на майские фьючерсы, которые истекают 21 апреля. В июньском контракте котировки также снизились на 19% — сейчас они находятся в районе 21 доллар за баррель.

Фото: macrotrends.net.

Цены на нефть продолжили падение из-за опасений того, что несмотря на сделку по ограничению добычи странами ОПЕК+ предложение на рынке будет существенно превышать спрос, пишет РБК. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле спрос на нефть в мире упадет на 29 млн баррелей в день по сравнению с уровнем прошлого года.

Еще один негативный фактор для нефтяных цен — ожидания скорого заполнения нефтехранилищ. В крупнейшем американском нефтяном хабе в городе Кушинг составляли почти 55 млн баррелей — это около 67% емкости хранилищ. По данным агентства Reuters, при текущей скорости пополнения запасов к середине мая объем может быть полностью заполнен.

«Пока ситуация на физическом рынке тяжёлая, через некоторое время нефть будет негде хранить — на этом опасении обвалились майские фьючерсы. Не исключено, что Brent и Urals тоже ненадолго упадут ниже $10 за баррель». Сделка ОПЕК+, которая начнет действовать в мае, только отчасти поможет стабилизировать ситуацию, цены будут низкими, пока не начнут сниматься карантинные ограничения и не начнет расти спрос", — заявил FT редактор информационного бюллетеня нефтяного рынка The Schork Report Стивен Шорк.

Нефть теряет в цене с начала года из-за падения спроса, вызванного коронавирусной пандемией. Спад усилился, когда в марте участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении. 12 апреля нефтедобывающие страны договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. В ожидании этой сделки стоимость нефти выросла, но вскоре вновь опустилась