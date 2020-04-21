В условиях карантина банк «Ипак Йули» предлагает альтернативное решение для открытия карт. Теперь для того, чтобы воспользоваться возможностью заказа карт, необязательно посещать один раз банк для идентификации. Можно открыть карту прямиком из дома, а банк сам приедет к клиенту домой.

На данный момент можно заказать любые пластиковые карты: UzCard, Humo, Visa и UnionPay. Для заказа необходимо лишь зарегистрироваться в приложении Ipak Yo’li Mobile, нажать кнопку «Заказать» и указать ближайший филиал. При этом быть клиентом банка необязательно.

Услуга доставки осуществляется в течение трех рабочих дней.

Множество других интересных функций можно найти в приложении Ipak Yo’li Mobile, скачав его по ссылке.

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