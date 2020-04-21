АО «Узбекистон почтаси» начало предоставлять услугу по доставке пластиковых банковских карт. На сегодняшний день осуществляется доставка карт Humo и Uzcard от «Алокабанка».

Услуга предоставляется бесплатно. Оплата самой карты производится за счет списания средств с ее баланса.

Для получения карты необходимо подать онлайн-заявку на сайте банка или через Telegram-бот. В период пандемии коронавирусной инфекции «Узбекистон почтаси» готово быстро и надежно доставить тщательно запечатанную посылку на указанный адрес. Срок доставки — от 3 до 7 дней.

На сегодняшний день владельцам доставлено уже более 200 карт.

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