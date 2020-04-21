Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане на 10:00 21 апреля увеличилось на 30 и составляет 1657, сообщило Министерство здравоохранения.

Как сообщил главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте на лечении находятся 113 пациентов, у 54 из них наблюдаются клинические признаки пневмонии, состояние 5 человек тяжелое, из них 1 — крайне тяжелое.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 97, состояние 2 из них — тяжелое.

В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии лечение получают 146 человек, у 45 из них наблюдается пневмония, состояние 4 — тяжелое, из них 1 — крайне тяжелое.

На домашнем и стационарном карантине в настоящее время находятся более 92 тысяч человек. Продолжается тестирование взятых у них образцов, отметил Нурмат Атабеков.



