Акционерно-коммерческий TBC Bank получил лицензию на право осуществления банковской деятельности. Соответствующее постановление выпустило правление Центральное банка Узбекистана 11 апреля, сообщила пресс-служба ЦБ.

О планах грузинского TBC Bank выйти на рынок Узбекистана со своим цифровым необанком Space стало известно в январе 2019 года. В апреле банк купил контрольный пакет акций платежного сервиса Payme за 5,5 млн долларов.

В январе нынешнего года Комитет по банковскому надзору Центрального банка Узбекистана выдал предварительное разрешение на открытие банка в Ташкенте.

Ранее в TBC Bank сообщили, что после получения лицензии начнут работать в Ташкента, а затем выйдут в регионы. К концу года ожидается открытие около 20 филиалов.

«Эти филиалы будут больше похожи на магазины Apple, чем на традиционные банки. Акцент будет сделан на самообслуживание, но будут и консультанты, которые помогут тем, кто в этом нуждается», — пишет Spot.

На первоначальном этапе TBC Bank планирует инвестировать 20−30 млн долларов.