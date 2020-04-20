Республиканский перинатальный центр в Ташкенте закрыт на карантин. Об этом в воскресенье сообщил представитель штаба по борьбе с коронавирусом Министерства здравоохранения Узбекистана Хабибулла Окилов, передало УзА.

16 апреля у одной из рожениц была выявлена коронавирусная инфекция. Она переведена в специально выделенный 3-й роддом. У сотрудников центра и других рожениц вирус до настоящего времени не обнаружен, отметил он.

Ранее сообщалось о закрытии на карантин в столице родильного комплекса №6, 17-й городской клинической больницы и 8-й семейной поликлиники.