Два пациента вылечились от коронавируса в клинике Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте, их проводили на реабилитацию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Одна из выздоровевших — 19-летняя девушка из Ташкента, которая заразилась инфекцией в результате контакта с больным с коронавирусом.

Вторая пациентка прилетела из России в Ташкент чартерным рейсом и была помещена на карантин. После выявления коронавируса ее госпитализировали в клинику НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний.

Количество вылеченных в этом медучреждениии пациентов составляет 29 человек. Всего же по стране от коронавирусной инфекции полностью вылечились 240 человек.