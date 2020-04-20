Выздоровел еще 21 пациент с коронавирусом, все они лечились в клинике Ташкентской медицинской академии в Ташкенте. Их проводили в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, сообщила пресс-служба Минздрава.

Среди вылечившихся — 13 пассажиров чартерного рейса из Турции в Ташкент. Они проходили карантин в санатории «Ботаника» и Уртасарайском карантинном центре, а после выявления коронавируса их перевели в клинику ТашМА. Остальные 8 заразились в результате контакта с носителями коронавирусной инфекции.

Выздоровевшие пациенты — 5 мужчин и 16 женщин. Из них 13 из Ташкента, 6 — из Ташкентской области, по одному — из Ферганской и Навоийской областей. Самой старшей пациентке — 57 лет, младшей — 5 лет.

Всего в клинике ТашМА вылечились 32 пациента. Общее число выздоровевших достигло 261.