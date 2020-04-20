Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 апреля подписал постановление о проведении на должном уровне священного месяца Рамадан.

В документе со ссылкой на информацию Управления мусульман Узбекистана говорится о совпадении в текущем году первого дня месяца Рамадан с 24 апреля.

В условиях ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом, мероприятия, посвященные Рамадану, будут проводиться «со строгим соблюдением правил карантина, в домашних условиях, в кругу семьи». Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента совместно с Министерством по поддержке махалли и семьи и другими общественными организациями поручено создать для этого необходимые условия.

Особое внимание должно быть уделено всесторонней поддержке нуждающихся людей, а также укреплению в семьях и махаллях атмосферы милосердия и взаимоуважения.

Ранее Управление мусульман призвало в месяц Рамадан совершать таравих-намазы и хатм Корана в домашних условиях и не проводить коллективные ифтары.