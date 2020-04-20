Банк «Ориент Финанс» предлагает осуществлять денежные переводы дистанционно на банковскую карту. Больше не нужно выходить из дома и посещать банк, чтобы получить свои деньги.

Переводы денежных систем в иностранной или национальной валюте можно осуществить через мобильное приложение OFB24. Для этого нужно зайти в раздел «Денежные переводы» и отправить информацию о переводе в банк.

Это можно сделать следующим образом:

выбрать нужную систему денежного перевода и страну отправки из списка;

внести контрольный номер перевода;

ввести Ф.И.О. отправителя и его телефон, если имеется;

указать точную сумму перевода в иностранной валюте — доллар США, евро;

выбрать из списка ту карту, на которую нужно зачислить перевод;

выбрать окно «Передать на обработку в банк» и отправить мобильное сообщение.

На основании предоставленных данных, банком будет произведена выплата денежного перевода, а клиент получит SMS о пополнении карты.

В случае несоответствия предоставленных данных в системе денежных переводов, выплата не будет произведена. Клиент получит уведомление об отказе в операции с указанием причины.

Заявки по денежным переводам принимаются и оплачиваются с понедельника по пятницу, с 09:00 по 16:00.

Скачать мобильное приложение OFB24 можно в App Store и Play Market.

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