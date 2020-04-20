Комиссионные платежи за операции по пенсионным банковским картам взиматься не будут. Такое решение с учетом перевода выплат пенсий полностью в безналичную форму приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщило 19 апреля Министерство юстиции Узбекистана.

Как мы уже писали, выплата пенсий, пособий и зарплат с мая будет осуществляться только на банковские карты. Такой порядок введен на период карантина — «до стабилизации эпидемиологической ситуации». Пенсионерам карты будут доставляться на дом.

В соответствии с решением, во всех регионах должны быть установлены банкоматы, и они должны быть обеспечены наличными деньгами.

О том, что вопрос снижения или отмены комиссии за снятие наличных с пенсионных карт прорабатывается, в минувшую среду сообщал председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.