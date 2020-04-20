На этой неделе на территорию Узбекистана продолжится вынос сухого и теплого воздуха с районов Ирана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

С понедельника по пятницу с каждым днем будет усиливаться южная составляющая потоков, то есть все более и более теплый воздух будет проникать на территорию страны.

По большей части Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет в пределах ночью +17…+22 градусов, днем 20−22 апреля — +25…+30 градусов.

Со второй половины недели, 23−24 апреля, дневная температура станет доходить до +27…+32 градусов, а по югу и пустынной зоне местами до +33…+34.

Синоптики отмечают, что такие температуры повсеместно на 6−8 градусов выше нормальных значений. Рекорды максимальной температуры для этих дней апреля составляют +32…34 градуса, по югу и пустынной зоне — +35…+37.

Лишь на северные районы республики во второй половине недели начнется заток слабовлажного и относительно прохладного воздуха с районов западного Казахстана. В четверг 23 апреля по Каракалпакстану местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха к 24 апреля понизится ночью до +7…+12 градусов, днем — до +17…+22.