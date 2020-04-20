Дефицита наличной иностранной валюты в Узбекистане нет и не будет, заявил 19 апреля в интервью автору Telegram-канала davletovuz Кобилу Хидирову председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

Ранее мы писали, что с 10 апреля спрос на инвалюту в стране резко вырос, в результате курс доллара по отношению к суму вырос. Если в марте население приобретало валюту в среднем на 13,3 млн долларов в день, то 10 апреля — на 19,5 млн долларов, а 13 апреля — на 22 млн долларов. Юридические лица увеличили объемы покупки валюты на 30% (в марте в среднем было 37,5 млн долларов в день): 10 апреля — 43,8 млн долларов, 13 апреля — 32 млн долларов, 14 апреля — 50,3 млн долларов.

«У Центрального банка есть договор с Федеральным резервным банком Нью-Йорка. Мы недавно привезли 200 млн долларов. Обычно каждый банк сам привозит, но из-за транспортных ограничений мы заранее привезли 200 млн долларов. Сейчас каждый банк, кому нужна валюта, берет у нас», — сообщил он.

По его словам, ЦБ получает валюту из отделов Федерального резервного банка Нью-Йорка в Великобритании и других странах Европы.

Мамаризо Нурмуратов отметил, что если бы регулятор не вмешался в этот процесс, то мог бы быть дефицит наличной иностранной валюты, как это было в Грузии и Украине в марте.

«Мы можем хоть каждую неделю привозить наличную иностранную валюту — проблем с ней не будет», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

Центральный банк на основе запросов банков намерен 5 мая привезти еще 400 млн долларов.

Мамаризо Нурмуратов в очередной раз подчеркнул, что регулятор не устанавливал каких-либо ограничений на куплю и продажу валюты. По его словам, ограничения имели место до валютной либерализации в 2018 году, когда каждый гражданин за квартал мог купить до 2000 долларов, а за границей можно было обналичить не более 100 долларов в сутки.

«Сегодня каждый коммерческий банк отвозит валюту в свои [обменные] пункты для продажи. Но он не знает, сколько людей придут… [Банки вводят лимиты на продажу] вследствие неправильной организации работы. Например, людей возле кассы стало больше, а остаток валютных средств уменьшается. В этом случае нужно позвонить в головной банк и оперативно привезти дополнительную валюту… Банки могли сами установить лимиты, но Центральный банк как орган валютного регулирования никаких ограничений не вводил и не будет вводить», — объяснил он.

Председатель Центробанка отметил, что за последние три месяца «население продало намного больше валюты банкам, чем купило».

«У банков тогда появился резерв в 600 млн долларов в наличном виде. Продажа валюты населению возросла со второй половины марта. На сегодняшний день [по состоянию на 18 апреля] в банках есть резерв в 311 млн долларов. Если в день продавать по 20 млн долларов, то этого хватит на 15 дней. Кроме того, есть положительная динамика по денежным переводам», — сказал он.

Как отметил глава ЦБ, валютная позиция (соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте) в долларах установлена на уровне 10%, а по всем иностранным валютам — 15%.

«То есть требования и обязательства банка могут меняться в пределах 10−15%. Если показатель снижается до 0 и идет в минус, то банк выходит к нам и покупает валюту на бирже. Это нормальная практика. Признаюсь, что до апреля банки к нам не обращались, потому что валюту, которую они покупали, хватало и на продажу», — объяснил Мамаризо Нурмаратов.