На 10:00 понедельника число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса не изменилось и составляет 1565, следует из заявления главного государственного санитарного инспектора страны Нурмата Атабекова, переданному по телеканалу «Узбекистан 24».

Он сообщил, что в Ташкенте в трех клиниках в настоящее время лечение проходит 371 человек, у 78 из них наблюдаются клинические признаки пневмонии.

В клинике НИИ вирусологии лечатся 94 пациента, у 24 наблюдается пневмония, состояние 4 человек тяжелое, 1 — крайне тяжелое.

В клинике НИИ Эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечение получают 83 человека, состояние 2 тяжелое.

В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии лечатся 194 человека, у 54 наблюдается пневмония, состояние 5 пациентов тяжелое.

Число людей, находящихся на стационарном и домашнем карантине, достигло почти 92 тысяч.

За минувшие сутки было проведено 11,8 тысячи тестов на коронавирус. Основная цель — ранее выявление заболевания и локализация очагов инфекции, сообщил Нурмат Атабеков.

К данному времени 225человек вылечились от коронавируса, 5 человек скончались от вызванных инфекцией осложнений.