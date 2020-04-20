Выздоровели еще 11 пациентов Бухарского многопрофильного медицинского центра, их проводили на реабилитацию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Все выздоровевшие 25 марта прилетели из России в Бухару чартерным рейсом и были помещены на карантин. После подтверждения заболевания коронавирусом их госпитализировали в областной медицинский многопрофильный центр.

Среди выздоровевших — десять мужчин и одна женщина. Четверо пациентов из Кашкадарьи, двое — из Ферганской области, по одному — из Ташкентской, Бухарской, Наманганской, Самаркандской областей и Ташкента.

Самой старшей из из пациентов — 54 года, самому младшему — 20 лет. Всего в Бухарской области вылечилось 68 человек.

Сегодня Минздрав уже сообщал о выздоровлении двух человек в Андижанской областной инфекционной больнице.