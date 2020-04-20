Узбекистан поставил России две партии гуманитарной помощи, сообщили «Газете.uz» в посольство республики в Москве.

Первая партия была доставлена в столичный аэропорт Шереметьево в субботу, вторая — сегодня, 20 апреля. Всего планируется передать России 5 миллионов медицинских масок, а также медицинскую марлю.

«Медицинские изделия будут направлены в первую очередь тем, кто «трудится на передовой борьбы с пандемией», — цитирует ТАСС вице-премьера Алексея Оверчука. Замглавы правительства России в субботу выразил благодарность народу и правительству Узбекистана за поддержку.

«Мы знаем, что народ Узбекистана сам страдает от коронавирусной инфекции. В стране есть и заразившиеся, и умершие, — сказал вице-премьер. — Но, несмотря на это, Узбекистан принял решение поделиться с Россией самым необходимым, продемонстрировав взаимовыручку, примерами которой наполнена наша общая история».

Ранее Узбекистан также направлял гуманитарную помощь Китаю, Ирану, Афганистану, Таджикистану, Кыргызстану, Беларуси и Венгрии. В состав грузов обычно входят средства индивидуальной защиты и продукты питания.