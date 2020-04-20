Afisha Media продолжает серию материалов про благотворительные акции своих партнеров, оказывающих социальную поддержку населению в условиях карантина.

В целях поддержки бизнеса в период карантина «Актион МЦФЭР» собрал на одной площадке руководителей и предпринимателей. В рамках бесплатных онлайн-конференций участники делятся полезным опытом и готовыми решениями для бизнеса, которые помогут продержаться компаниям во время текущего кризиса.

Главная тема онлайн-конференций: как компаниям Узбекистана пережить весну 2020.

17 апреля прошла первая онлайн-конференция, в которой приняли участие:

Гульнар Сарымсакова — доцент Ташкентского государственного юридического университета. Она рассказала об особенностях организации труда работников в период карантина;

доцент Ташкентского государственного юридического университета. Она рассказала об особенностях организации труда работников в период карантина; Рустам Караханов — основатель ТОО Pro Consulting, член совета GLG (German Lehrman Group, США). Участники узнали, почему важно управлять рисками, как оценить будущие риски и разработать необходимые мероприятия.

21 апреля с 11:00 до 15:00 в рамках марафона пройдут онлайн-встречи для руководителей и предпринимателей — «Уроки из практики по преодолению кризиса».

На встрече выступят:

Хасан Мамасаидов — основатель и генеральный директор компании DEKOS, сооснователь проекта M faktor;

основатель и генеральный директор компании DEKOS, сооснователь проекта M faktor; Козимжон Хасанов — директор Artel technical school;

директор Artel technical school; Бахтиер Шакиров — учредитель производственной компании Debyut (торговая марка AgroDrip, национальный производитель систем капельного орошения и дождевального полива).

На мероприятии они поделятся с участниками практическими советами:

что делать директору, чтобы сохранить бизнес в условиях падения клиентского потока;

как сократить финансовые потери и на какую помощь можно рассчитывать;

как оптимизировать бизнес-процессы и действовать ближайшие три месяца;

как, кому и что продавать, если клиенты сидят по домам, производство встало и на всем нужно экономить;

как оптимизировать расходы предприятия в кризис.

Онлайн-конференция пройдет на узбекском языке.

Участие в конференции бесплатное. Чтобы принять участие, нужно перейти по ссылке и записаться на выбранное мероприятие.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: (+998) 78−150−00−09.

Сайт: seminari.uz

Telegram: t.me/bssuz