Число случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных в Узбекистане, достигло 1604 по состоянию на 18:00 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Фото: МЧС
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных в Узбекистане, достигло 1604 по состоянию на 18:00 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
|В мире Статистика
|1 604
|261
|5
|2 401 378
|623 903
|165 043
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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Людмила Николаевна
Почему нет информации где выявлены новые случаи заражения??