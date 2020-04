18 апреля состоялся крупный онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Организаторами концерта выступили благотворительная организация Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Собранные средства будут направлены на помощь медицинским работникам по всему миру. 17 апреля гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в Фонд солидарности поступило уже 150 млн долларов от 245 тысяч частных лиц и организаций.

В событии, которое длилось больше 8 часов, приняли участие около 70 артистов, среди которых Леди Гага, Билли Айлиш, Пол Маккартни, The Rolling Stones, Элтон Джон, Тейлор Свифт, Адам Ламберт, Дженнифер Лопес, The Killers, Hozier, Джон Ледженд и другие исполнители. Ведущими шоу стали Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

Видео концерта

Лучшие моменты

Пол Маккартни исполнил композицию The Beatles — Lady Madonna.

Участники The Rolling Stones спели песню 1969 года You Can’t Always Get What You Want.

Леди Гага исполнила песню Чарли Чапплина Smile.

Билли Айлиш вместе со своим братом спели кавер на песню Sunny Бобби Хебба.

Солист Green Day Билли Джо Армстронг спел известную песню своей группы Wake Me Up When September Ends.

Британский артист Элтон Джон представил хит 1983 года I’m Still Standing.

Шон Мендес и Камила Кобейо дуэтом спели «What A Wonderful World» Луи Армстронга.

Джон Ледженд вмесие с Сэмом Смитом исполнили балладу Stand By Me Бена Кинга.

Итальянский оперный певец Андреа Бочелли в прямом эфире объединился с Селин Дион, Джоном Леджендом, Лэнгом Лэнгом и Леди Гагой. Вместе они исполнили The Prayer 1999 года.