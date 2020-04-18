У Центрального банка Узбекистана нет цели искусственно удерживать курс сума от девальвации, заявил заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров в беседе с экономистом Бехзодом Хошимовым в рамках проекта Hoshimov Iqtisodiyoti.

С 1 марта по 9 апреля национальные валюты основных торговых партнеров Узбекистана девальвировали в среднем на 9% (казахстанский тенге — на 14,2%, российский рубль — на 11,3%, турецкая лира — на 7,2%). За это время узбекский сум девальвировал на 0,8%.

«У государства нет такой цели [искусственно удерживать сум] — это, грубо говоря, было бы детским садом, если мы пытались бы удержать курс сума. Это прямой путь к банкротству», — подчеркнул вице-премьер.

При этом Джамшид Кучкаров признал, что давление на сум растет и изменение курса будет зависеть от рынка (16 апреля национальная валюта девальвировала сразу на 4,4% — с 9693 сумов до 10121 сума за доллар — ред.).

«Я могу с уверенностью сказать, что у нас нет цели искусственно удерживать курс сума или резко девальвировать его. Потому что это будет неправильный путь. Оба пути неверны», — добавил глава Минэкономразвития и сокращения бедности.

Министр финансов Тимур Ишметов заявил, что изменение курса национальных валют торговых партнеров Узбекистана из-за экономической ситуации несомненно повлияет и на сум.

«Это повлияет, но через определенный временной лаг (запаздывание). Во-вторых, если Центральный банк вмешивается в [искусственное формирование курса], то это можно заметить по двум экономическим показателям. Это объемы ежедневных интервенций ЦБ, в которых нет больших изменений. А еще через изменение золотовалютных резервов страны — цены на золото могли вырасти. Но даже без учета этого не было каких-либо нетрадиционных действий», — объяснил глава Минфина.

16 апреля Центральный банк во второй раз за неделю обновил курсы. Обычно курсы валют, устанавливаемые ЦБ, обновляются раз в неделю — каждый вторник. Вечером 14 апреля коммерческие банки Узбекистана резко повысили курс доллара до отметки выше 10 тысяч сумов.

Ранее Центробанк объяснял повышение курса иностранной валюты по отношению к суму влиянием внутренних и внешних факторов, в числе которых сокращение экспорта и денежных переводов. Регулятор оценивал вероятность резкой девальвации курса сума низкой и отмечал, что в кассах банков имеется достаточно наличной инвалюты для конверсионных операций.