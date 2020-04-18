Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в структуре центрального аппарата Министерства здравоохранения введена должность первого заместителя министра — директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве.

Как сообщила пресс-служба министерства, на этот пост назначен Баходир Кахраманович Юсупалиев, с апреля 2017 года работавший первым заместителем министра здравоохранения.

Постановлением Кабинета Министров первым заместителем директора агентства назначен Ботиржон Журабаевич Курбонов, а бывший до этого директором агентства и одновременно главным государственным санитарным врачом страны Бахром Ибрагимович Алматов стал заместителем директора.