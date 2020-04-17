«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов выпечки на Пасху.

Печенье «Пасхальное гнездо»





Чудесное печенье, которое украсит любую пасхальную композицию и станет отличным дополнением к чаю или кофе.

Кулич на желтках





Пасхальный кулич на желтках с ярким сливочным ароматом и нотками ванили получается волшебным. Над ним, конечно, придется потрудится, но это того стоит.

Пасхальные зайцы





Милые и вкусные пасхальные зайцы отличное украшение праздничного стола. К тому же, их очень любят дети.

Кулич «Краффин»





Кулич «Краффин» соединяет слоистую текстуру, потрясающий аромат и вкус. В качестве начинки можно использовать изюм, но можно добавить шоколад, орешки, цукаты или сухофрукты.

Булочки с шоколадной пастой





Воздушные булочки на дрожжевом тесте необычной формы можно испечь с джемом, маком, или шоколадной пастой.

Крученые булочки с корицей





Простой и быстрый способ приготовления ароматных булочек с корицей из готового теста. Булочки получаются красивыми и вкусными.

Рулет с орехами





У рулета ароматное сдобное тесто и восхитительная сладкая начинка. То, что нужно для пасхального чаепития.

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