«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов выпечки на Пасху.
Печенье «Пасхальное гнездо»
Чудесное печенье, которое украсит любую пасхальную композицию и станет отличным дополнением к чаю или кофе.
Кулич на желтках
Пасхальный кулич на желтках с ярким сливочным ароматом и нотками ванили получается волшебным. Над ним, конечно, придется потрудится, но это того стоит.
Пасхальные зайцы
Милые и вкусные пасхальные зайцы отличное украшение праздничного стола. К тому же, их очень любят дети.
Кулич «Краффин»
Кулич «Краффин» соединяет слоистую текстуру, потрясающий аромат и вкус. В качестве начинки можно использовать изюм, но можно добавить шоколад, орешки, цукаты или сухофрукты.
Булочки с шоколадной пастой
Воздушные булочки на дрожжевом тесте необычной формы можно испечь с джемом, маком, или шоколадной пастой.
Крученые булочки с корицей
Простой и быстрый способ приготовления ароматных булочек с корицей из готового теста. Булочки получаются красивыми и вкусными.
Рулет с орехами
У рулета ароматное сдобное тесто и восхитительная сладкая начинка. То, что нужно для пасхального чаепития.
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