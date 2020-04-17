Хокимият Ташкента рассматривает вопрос поэтапного отключения системы отопления в жилых домах с 20 апреля, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что в хокимияте изучили прогноз погоды на следующую неделю — ожидается прогревание воздуха до +27 градусов и выше.

Заместитель хокима Бахтиёр Рахманкулов сообщил, что отключение системы теплоснабжения будет проводиться поэтапно. В первую очередь снижается давление на теплоисточниках, отключаются насосные станции, потом начинается отключение непосредственно систем теплоснабжения жилых домов и локальных котельных.

В завершение процесса тепловые сети полностью перейдут в режим снабжения горячей водой. Вся процедура отключения системы теплоснабжения в среднем займет трое суток, отмечает пресс-служба хокимията.

Заместитель хокима отметил, что весеннего недельного отключения горячего водоснабжения до окончания карантина не планируется. Все графики ремонтных работ по подготовке к следующему отопительному сезону будут пересмотрены исходя из сложившейся ситуации, подчеркнули в столичной администрации.