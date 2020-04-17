На базе Ташкентского государственного института востоковедения образуется Ташкентский государственный университет востоковедения. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 16 апреля.

Начиная с 2020/2021 учебного года университету предоставляется право разработки образовательных стандартов, квалификационных требований, учебных планов и программ, системы оценки знаний студентов с учетом международного опыта.

Образовательный процесс в вузе будет проходить на основе кредитно-модульной системы. Учебные планы и программы предметов утверждаются университетом самостоятельно по согласованию с зарубежными партнерами.

В университете организуют постоянно действующие курсы переподготовки и повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений по обучению восточным языкам.

С 2020/2021 учебного года при приеме в университет будут проводить тестовые испытания вместо экзаменов по многобалльной системе по турецкому, арабскому, фарси, дари, индийскому, урду, китайскому, корейскому, уйгурскому и японскому языкам. С 2021/2022 учебного года эта практика распространится на испанский, итальянский, таджикский, казахский, туркменский, кыргызский и другие языки при приеме на учебу во все государственные вузы страны.

В 2020—2023 годах вуз должен увеличить квоты приема в докторантуру университета. Для преподавателей, исследователей и студентов в этот период должны расширить возможность пользоваться электронными каталогами художественной, научной и учебной литературы, а также мировыми образовательными ресурсами.

В структуре университета появится лаборатория синхронного перевода по подготовке переводчиков по восточным языкам, а также мультимедийный центр.

Помимо этого, при университете создаются Научно-исследовательский центр по исследованию восточной культуры и наследия и Научно-аналитический центр по исследованию развития стран Востока.

Университету передаются здание и территория Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, расположенные на проспекте Амира Темура, 20 «а», в Мирабадском районе. На этой территории до 1 августа 2021 года должны построить новое девятиэтажное здание и спортивный комплекс университета.

Для подготовки профессиональных кадров среднего звена в области восточных языков, а также селекции одаренной молодежи в Намангане и Хиве создаются техникумы по обучению восточным языкам.