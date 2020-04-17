После первой половины апреля с погодными аномалиями, такими как снег, заморозки и сильные осадки, в Узбекистане установилась весенняя погода — солнечная и теплая.

Как сообщила пресс-служба Узгидромета, такая же погода сохранится в ближайшие выходные и в первой половине следующей недели.

Температура воздуха 17 апреля днем будет в пределах +20…+22 градуса, а к воскресенью повысится до +23…+25 градусов, что близко к климатической норме.

В первой половине следующей недели температура воздуха поднимется еще выше, до +26…+27 градусов.

Синоптики отметили, что в самые теплые годы в начале последней декады апреля температура воздуха достигала +32…+34 градусов, а по югу республики — +35…+37 градусов.

Напомним, в связи с установившейся ясной и теплой погодой хокимият Ташкента планирует начать отключение отопления с 20 апреля.