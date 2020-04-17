В самоизоляции, когда нарушается привычный ритм жизни, каждый может найти и положительные стороны. Ведь сейчас подходящее время, чтобы уделить внимание любимой семье, навести порядок в доме, получить новые знания, вспомнить о забытых хобби и сделать все то, на что до сих пор не хватало времени. Кроме того, оставаясь дома, люди оберегают себя и проявляют заботу об окружающих, вносят свой вклад в предотвращение распространения вируса.

Команда сети MEDIAPARK понимает, насколько важны все принятые меры, и как людям нужны не только товары первой необходимости, но и бытовая техника и электроника для нормальной жизни в условиях самоизоляции. На весь период карантина было принято решение о запуске бесплатной доставки любого товара по всему Узбекистану, чтобы каждый, несмотря ни на что, мог получить свой заказ.

Компания приняла срочные меры по организации единого централизованного склада, откуда осуществляется доставка бытовой техники и электроники по всему Узбекистану. Операторы колл-центра, служба логистики, отдел снабжения и служба доставки усердно работают каждый день для того, чтобы своевременно обработать заказы и в кратчайшие сроки доставить их потребителям.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, компания создала безопасное пространство доставки для своих клиентов и сотрудников. Весь персонал соблюдает санитарные меры и проходит регулярный первичный осмотр, измеряет температуру и дезинфицирует руки.

Сеть MEDIAPARK будет и дальше поддерживать людей, доставляя все необходимое: от стиральных машин и газовых плит до пылесосов и смартфонов.

Заказать бытовую технику можно на сайте и оплатить при получении любым удобным способом, в том числе бесконтактной оплатой через CLICK.

Телефоны колл-центра MEDIAPARK: (+998) 71−203−33−33, (+998) 203−77−07.

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