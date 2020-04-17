Пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана прокомментировала сообщения в социальных сетях о привлечении свыше 500 работников бюджетной организации к принудительному труду в Андижанском районе, несмотря на карантинные ограничения.

Как уточнила «Газете.uz» пресс-секретарь министерства Шахноза Равшанова, 10−11 апреля к посадке саженцев грецкого ореха были привлечены 120 работников предприятия, находящегося в ведении Андижанского областного управления водного хозяйства.

Отмечается, что работники дали согласие на выполнение работ, хотя это не входит в их трудовые обязанности. Однако руководитель предприятия не оформил соответствующие документы.

В Министерстве занятости и трудовых отношениях заявили, что за нарушение требований статей 124 (сверхурочная работа) и 177 (обязанности работодателя) Трудового кодекса руководитель предприятия оштрафован на 5 базовых расчетных величин (1,115 млн сумов) по части 1 статьи 49 (нарушение должностным лицом законодательства о труде и охране труда) Кодекса об административной ответственности.

Кроме того, в министерстве изучили деятельность Андижанского областного управления водного хозяйства и предприятий «Андижанские региональные электрические сети», «Андижан худудгаз», «Сувокава», где не выявлено фактов принудительного труда.

Оплачиваемые работники управлений благоустройства участвовали в общественных работах в Андижанском и Булакбашинском районах 13−15 апреля, сообщили в пресс-службе.