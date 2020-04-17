Курс доллара преодолел отметку в 10 тысяч сумов, что в условиях нынешних катаклизмов мирового масштаба просто неизбежно.

Вряд ли кто-то сможет дать точный ответ, насколько вслед за курсом доллара поднимутся цены на товары и услуги, в частности, на автомобили.

Однако пока еще есть возможность купить машину в кредит по прежней цене в национальной валюте. Как долго это окно будет оставаться открытым, тоже сказать сложно. Поэтому большинство предпочитает действовать уже сейчас, не откладывая и трезво рассуждая, что сумовая цена машин наверняка будет расти.

Заморозив для себя эту цену сейчас и купив в кредит в национальной валюте, выплачивать его в сумовом виде со временем будет легче.





Сейчас есть возможность приобрести автомобиль в кредит, да еще и по специальным сниженным ставкам. Удобный и выгодный вариант — онлайн-автокредитование «Капиталбанка».

На сайте avto.kapitalbank.uz любой желающий может выбрать машину по душе и оформить заявку. Кредит можно получить на автомобили UzAuto Motors: Lacetti, Nexia, Spark, Malibu, Tracker и Trailblazer.

Авто-кредит предоставляется на срок до 30 месяцев и под процентную ставку от 18% годовых. Все детали и варианты указаны на сайте. Также сайт позволяет рассчитать график ежемесячных платежей с учетом текущих цен.

Неважно, как будет расти курс доллара — все выплаты по кредиту зафиксированы в сумах и никак не изменятся.

На правах рекламы.