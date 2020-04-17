Afisha Media продолжает серию материалов про благотворительные акции своих партнеров, оказывающих социальную поддержку населению в условиях карантина.

Компания International Beverages Tashkent совместно с представительством PepsiCo в Узбекистане в рамках благотворительного проекта приобрела наркозно-дыхательные аппараты экспертного класса Caelus Lite (Бельгия) на сумму 1,6 млрд. Сумов. 15 апреля все оборудование было передано на безвозмездных условиях Министерству здравоохранения Узбекистана для лечения тяжелобольных пациентов.





Кроме того, 300 млн сумов были переданы Общественному фонду «Милосердие и здоровье Узбекистана». Еще 600 млн сумов будут направлены в различные фонда помощи малоимущим семьям и другие благотворительные проекты. Таким образом, общий благотворительный бюджет составил 2,5 млрд сумов.

Наркозно-дыхательные аппараты Medec Caelus являются результатом 40-летнего опыта компании в области анестезиологических рабочих станций. Основная функция данного аппарата — анестезиологическая, также при необходимости он может выполнять функцию искусственной вентиляции легких.