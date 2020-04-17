Ташкентский клуб «Хумо» пропустит сезон-2020/21 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и Открытого чемпионата Республики Казахстан (ОЧРК), сообщила пресс-служба команды.

В сообщении отмечается, что в связи с мерами по борьбе с пандемией коронавируса практически всеми странами мира приняты беспрецедентные ограничительные меры, закрыты границы, отсутствует авиационное, железнодорожное и автомобильное трансграничное сообщение.

«Принимая во внимание масштабы распространения заражения и степень опасности нового коронавируса для жизни и здоровья людей, в отсутствии однозначного понимания сроков начала предсезонной подготовки и самого Чемпионата ВХЛ, а также того, в каком формате он будет проходить, руководством клуба принято решение о неучастии ХК „Хумо“ в Чемпионатах ВХЛ и ОЧРК сезона 2020−2021», — следует из заявления.

25 марта Федерация хоккея России объявила, что сезон-2019/20 ВХЛ досрочно завершен в связи с распространением Covid-19. Ранее о досрочном завершении сезона объявила и Континентальная хоккейная лига.

В завершившемся сезоне «Хумо» занял 15-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата ВХЛ. Команда в первом раунде плей-офф выиграла у «Тороса» (4−3), а во втором раунде проигрывала «Звезде» со счетом 1−3 на момент остановки сезона.

«Хумо», основанный в 2018 году, дебютировала в чемпионате ВХЛ в сезоне 2019/2020.