Мэр Душанбе Рустам Эмомали избран председателем Маджлиси милли (верхняя палата парламента) Таджикистана, сообщает Avesta.tj.

Первая сессия Маджлиси милли шестого созыва, в которой также принял участие президент Эмомали Рахмон, состоялась 17 апреля. Кандидатуру Рустами Эмомали на пост спикера верхней палаты парламента предложила член Маджлиси Милли Дилбар Одилзода. По итогам тайного голосования все члены Маджлиси милли поддержали мэра таджикской столицы.

Первым заместителем Рустама Эмомали стал глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, заместителем — глава Горно-Бадахшанской автономной области Ёдгор Файзов.

С 2000 года председателем Маждиси милли был Махмадсаид Убайдуллоев.

Рустам Эмомали (1987 г. р.) — старший сын президента Таджикистана. Пост мэра Душанбе занимает с января 2017 года. В конце марта был избран членом верхней палаты парламента.