Выздоровели еще 11 пациентов Бухарской областной инфекционной больницы, их проводили на реабилитацию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все выздоровевшие прилетели в Бухару из Турции чартерным рейсом и были помещены на карантин в санаторий «Ситораи Мохи Хоса». После подтверждения заболевания коронавирусом они были госпитализированы в областную инфекционную больницу.

Среди выздоровевших — трое мужчин и восемь женщин. Пятеро из столицы, двое — из Ташкентской области и по одному — из Бухарской, Самаркандской, Наманганской и Андижанской областей. Самой старшей из пациентов — 56 лет, а самой младшей — 30.

Всего в областной инфекционной больнице вылечилось 39 человек, а по всей республике число выздоровевших достигло 140.