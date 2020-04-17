Акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» впервые в Узбекистане внедряет технологии бесконтактного снятия наличных средств с международных карт VISA.

По словам представителей банка, отныне для снятия наличности с карт VISA достаточно лишь приложить карту к указанному месту со значком бесконтактной оплаты на банкомате. Оно находится слева от клавиатуры. Благодаря нововведению банка «Ипак Йули» больше нет необходимости вставлять карту или совершать иные манипуляции.

На данный момент эта функция осуществляется в трех банкоматах возле головного офиса банка «Ипак Йули», а также на Алайском базаре (Korzinka.uz Diskont).

В скором времени функция будет доступна во всех банкоматах банка «Ипак Йули».

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