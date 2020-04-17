В Андижанской областной инфекционной больнице выздоровели еще 6 пациентов с коронавирусом. С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Все пациенты были в контакте с больными коронавирусной инфекцией, в результате чего заразились. Среди выздоровевших — двое мужчин и четыре женщин. Четверо из Андижана и двое — из Андижанского района.
Всего в областной инфекционной больнице вылечены 10 человек, а общее количество полностью выздоровевших пациентов в стране достигло 146.
Альберт Шириев
Куз тегмасин! Дай бог всем здоровья!!!
K Alex
Первый случай зарегистрирован 15 марта. И потом новые заболевшие были в небольшом количестве. Значит, первые заболевшие вылечены, а к концу апреля начнут выздоравливать по 50 человек в день