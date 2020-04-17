В рамках акции до завершения карантина все свои доходы, полученные от переводов с карты на карту через приложение Agrobank Mobile, «Агробанк» направит в фонд борьбы против коронавируса «Милосердие и здоровье Узбекистана».

На сегодняшний день более 505 тысяч клиентов банка пользуются мобильным приложением Agrobank.

Чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, достаточно скачать мобильное приложение Agrobank Mobile на Android или iOS и добавить банковскую карту любого банка Узбекистана. Когда возникнет необходимость перевода денег родным и друзьям, то нужно сделать это через приложение. Чем больше пользователей сделает перевод через Agrobank Mobile, тем больше денег получит фонд.

Средства будут перечисляться в фонд на ежедневной основе и направятся на покупку лекарств для больных.

На правах рекламы.