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18 и 19 апреля
Онлайн-афиша на выходные
18 и 19 апреля
Онлайн-афиша на выходные
Если вы успели запутаться в днях недели, напоминаем, что сегодня пятница. А значит, мы составили для вас подборку концертов, экскурсий и мастер-классов, которые вы можете посетить, не выходя из дома и бесплатно.
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Онлайн-тренировки:
Zlotnikov Dance Centre проводят онлайн-уроки по танцам
Каждый день в Instagram хореографы будут проводить танцевальные мастер-классы.
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Тренировки от столичных фитнес-клубов
Ташкентские фитнес-центры начали на своих страничках в Instagram выкладывать видео с упражнениями.
Тренировки в Instagram
Онлайн-концерты:
Большой онлайн-концерт мировых звезд
ВОЗ и сообщество Global Citizen проведут онлайн-концерт One World: Together at Home, на котором выступят звезды мирового масштаба: Билли Айлиш, Пол Маккартни, Билли Джо Армстронг и другие.
Лайв пройдет 19 апреля в 05:00 утра по ташкентскому времени.
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BTS даст бесплатный онлайн-концерт
Программа будет транслироваться на YouTube-канале BTS BangtanTV 18 и 19 апреля в 8:00 по ташкентскому времени.
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Онлайн-концерт Азизы Низамовой, Katryn Sky и Dj Ochil
На странице Burger and Lounge grill bar пройдет бесплатный онлайн-концерт, на котором выступят Азиза Низамова, Katryn Sky и Dj Ochil.
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Онлайн-концерт Леонида Агутина
Певец выступит 18 апреля в 19:00 по ташкентскому времени на платформе Okko.
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Онлайн-концерт группы The Killers
Лайв пройдет 19 апреля в 00:00 по ташкентскому времени на странице группы в Instagram.
Instagram The Killers
Онлайн-спектакли:
Онлайн-спектакль «Волк и семеро козлят»
Театр МТЮЗ 18 апреля в 16:00 по ташкентскому времени будет транслировать мюзикл, основанный на старой сказке, чуть менее старых и всенародно любимых песнях Алексея Рыбникова и Юрия Энтина.
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Онлайн-балет «Спартак»
Балет в 4 актах 9 картинах «Спартак» Арама Хачатуряна можно будет посмотреть 19 апреля а 00:00 по ташкентскому времени.
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Онлайн-спектакль «Русский роман»
18 апреля в 23:00 по ташкентскому времени российский Театр имени Маяковского будет транслировать спектакль «Русский роман». В главной роли Евгения Симонова.
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Онлайн-спектакли "Пер Гюнт"
На платформе Okko будут 18 и 19 апреля в 11:00 по ташкентскому времени будет транслироваться спектакль "Пер Гюнт".
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Онлайн-спектакль "Собака на сене"
18 апреля в 20:00 по ташкентскому времени Московский академический театр сатиры проведет онлайн-спектакль "Собака на сене".
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