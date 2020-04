Большой онлайн-концерт мировых звезд



ВОЗ и сообщество Global Citizen проведут онлайн-концерт One World: Together at Home, на котором выступят звезды мирового масштаба: Билли Айлиш, Пол Маккартни, Билли Джо Армстронг и другие.

Лайв пройдет 19 апреля в 05:00 утра по ташкентскому времени.