По состоянию на 16:00 17 апреля число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 10 и составляет 1390, сообщило Министерство здравоохранения.
На данный момент известно о 140 выздоровевших, четверо человек скончались.
Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»
По состоянию на 16:00 17 апреля число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 10 и составляет 1390, сообщило Министерство здравоохранения.
На данный момент известно о 140 выздоровевших, четверо человек скончались.
|В мире Статистика
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|выявленных случаев
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|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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Елена Королкова
Интересно прошёл пик или нет?
K Alex
Слава Богу, сегодня не так много
TruthSeeker
В России регистрируют в один день в два раза больше больных, чем Узбекистан за всю историю
этой эпидемии. Постучал по дереву что бы не сглазить. ))