По состоянию на 16:00 17 апреля число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 10 и составляет 1390, сообщило Министерство здравоохранения.

На данный момент известно о 140 выздоровевших, четверо человек скончались.