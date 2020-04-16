АК «Узбектелеком» создает все условия для использования телекоммуникационных услуг с целью обеспечения социальной защиты населения, а также в рамках масштабных мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса.

В период взбудораженного и обеспокоенного состояния всего населения самое время творить добро, которое не бывает большим или маленьким. Оно просто есть, и проявляется в любой форме.

Учитывая непростую ситуацию, которую переживает весь мир из-за пандемии коронавируса, UZTELECOM хочет подарить своим абонентам пакеты мегабайт, минут или SMS, которые можно использовать в течение 30 дней.





Участниками акции могут стать физические лица на следующих тарифных планах: C1, C2, C3, C4, Salom, Salom Plus, Step, Traffic, Uzmobile 1200, Uzmobile 4000, «Конструктор», Uzmobile VIP, Aloqachi, Yoshlar, Komfort, «Просто 10», «Деловой» (кроме пакета минут), Street, Flash, Street Upgrade, Flash Upgrade, «Таълим».

Любой из пакетов доступен для подключения один раз. При активации одного пакета, активация другого не доступна. Акция действует с 15 по 19 апреля.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке.

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